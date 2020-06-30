عمدة جنوة: استبدال الجسر المنهار سيكون جاهزا نهاية الشهر المقبل

أفادت وسائل إعلام إيطالية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يصبح جسر السيارات الجديد على الطريق السريع في مدينة جنوة الإيطالية - الذي سيحل محل الجسر الذي انهار قبل عامين وأسفر عن مقتل 43 شخصا - جاهزا لحركة المرور عليه بحلول نهاية يوليو المقبل.

ونقل عن عمدة جنوة ماركو بوتشي قوله اليوم الاثنين، إنه إذا سار كل شىء وفقا للخطة ، فإن الجسر سوف ينتهى يوم 29 يوليو المقبل.

ولا يزال العمل يجري في الممرات المرورية وحواجز الصدمات وأعمال الإضاءة.

وتم تصميم الجسر الجديد من قبل المهندس المعماري رينزو بيانو المولود في مدينة جنوة.

وكان جسر موراندي القديم، وهو تصميم خرساني مسلح عملاق من حقبة ستينيات القرن الماضي، شريانًا رئيسيًا يربط جنوة ومينائها الكبير بالطرق السريعة المؤدية إلى فرنسا والمدن الإيطالية الأخرى.

وكان انهيار الجسر في أغسطس 2018 بمثابة صدمة وطنية سلطت الضوء أيضا على الحالة السيئة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.