حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي مكاسب بلغت نحو 3ر41 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 7ر548 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 5ر7 %.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 33ر5 فى المائة ليسجل مستوى 59ر10764 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 11ر25 فى المائة ليبلغ مستوى 26ر1451 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 96ر19 في المائة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.

وأشار الى أن انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 1ر 52 مليار جنيه من خلال تداو ل 738ر8 مليار ورقة منفذة على 845 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 2ر53 مليار جنيه وكمية تداول بلغت167ر5 مليار ورقة منفذة على 455 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 53ر53% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 47ر46% خلال أسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 76% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على2ر18 % والعرب على 8ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة960ر1 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 140 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 1ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 448ر9 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 581ر1 مليارجنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.