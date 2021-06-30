صرف 800 جنيه مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة عيد الأضحى

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، صرف مكافأة قدرها 800 جنيه لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين داخل الجهاز الإداري بالجامعة؛ وذلك بمناسبة قُرب حلول عيد الأضحى.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، رقم 541 لشهر يونيو الجاري، والذي شهد مناقشة عدد من الموضوعات، بمشاركة اللواء محمد عبدالحفيظ أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات، والدكتورة وفاء فوزي، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم صرف المكافأة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وذلك للعاملين الدائمين والمنتدبين والمؤقتين، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالوحدات المعاونة، من أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال السياسي والعاملين بنظام اليومية والتربية العسكرية، وكذا المعينين على الصناديق الخاصة.