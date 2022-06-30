«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 815 ألف طن قمح مستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 815 ألف طن قمح روماني، فرنسي، روسي، بلغاري.

وأوضحت الهيئة أنه تم التعاقد على 240 ألف قمح روماني و350 ألف طن قمح فرنسي،و175 ألف طن قمح روسي و50 ألف طن قمح بلغاري.

وأشارت إلى أن فترات الشحن ستكون خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين.

تجدر الأشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأنه في إطار استراتيجة الوزارة لتوفير احتياطي استراتيجي من القمح فإن هيئة السلع التموينية مستمرة في المشاورات مع كافة مناشئ استيراد القمح بالإضافة إلى استمرار عمليات توريد القمح المحلي والذي ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.