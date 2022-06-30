إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

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أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة الصنافين أمام كوبري كفر السمري بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.