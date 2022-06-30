سياحة النواب: 30 يونيو ذكرى الانتصار الأعظم في تاريخ شعب مصر

نورا علي: 30 يونيو رسخت قواعد الجمهورية الجديدة ورسمت طريق التنمية والتقدم

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ثورة ٣٠ يونيو هو الانتصار الأعظم لجيل عظيم من شعب مصر الأبيّ الذي أراد الحياة وتحدي بروحه وسواعده فات وخطط الجماعة الإرهابية.



وأضافت في بيان لها، أن ٣٠ يونيو كانت شعاع النور الذي أنار لمصر طريقها نحو النهوض والتنمية، وعلامة فارقة في تاريخ وطننا الحبيب؛ حيث أنهت مرحلة من الجهل والتخلف وتفكيك الجبهة الداخلية.



وأشارت إلى أن الاحتفال بذكرى 30 يونيو بمثابة تجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية والنهوض وتخليد لبطولات رجال مصر الأوفياء المخلصين الذين دافعوا عن وطنهم وتصدوا لمحاولات سرقته.



وأوضحت أن الاصطفاف خلف القائد المخلص الرئيس السيسي ودعم جهود رجال قواتنا المسلحة والشرطة لمواصلة بناء الأمة بشكل يليق تاريخها، ودحر كل مخططات أهل الشر للوقيعة بها واجب شرعي على كل أبناء الوطن.



ووجهت رئيس لجنة السياحة، رسالة تقدير وعرفان وإجلال لكل أرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا فداءً لأن نحيا حياة كريمة ويعيش وطننا في عزة وكرامة.