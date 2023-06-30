الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين لإطلاق 17 بهائيا

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بضغط دولي على جماعة أنصار الله الحوثية، لإطلاق سراح 17 محتجزاً من أتباع الطائفة البهائية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية معمر الإرياني في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إن " مليشيا الحوثي، تواصل اعتقال 17 من أبناء الطائفة البهائية بينهم خمس نساء، وإخفائهم قسرا، بعد اقتحامها الاجتماع السنوي السلمي لهم في العاصمة صنعاء".

وأضاف أن " احتجازهم جريمة نكراء تؤكد مضي جماعة الحوثي بتوجيه إيراني في نهج الاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية".

وحمل الإرياني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة "أحمد الملاحي" أحد هؤلاء المحتجزين البهائيين، والذي يعاني من مشاكل صحية، ولم يحظ بأي رعاية منذ لحظة اعتقاله، ما يجعل حياته على المحك".

وأشار الإرياني إلى "تعرض أتباع الطائفة البهائية لسلسلة من الجرائم والانتهاكات منذ بدء الانقلاب، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات بتهم ملفقة خارج إطار القانون، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض عليهم".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين، ووقف ممارساتهم العنصرية ضد الأقليات الدينية".

وفي 25 مايو الماضي، أعلنت الجامعة البهائية العالمية، اعتقال الحوثيين 17 من أتباع الطائفة، بينهم خمس نساء، أثناء اجتماع في أحد المنازل بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقوبلت حادثة احتجاز هؤلاء البهائيين، بإدانات من عدد من الدول والمنظمات الحقوقية.