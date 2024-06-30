فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمواجهة جرائم الإبادة والتوسع الاستيطاني

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أن يعقد الأسبوع الجاري، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الإحتلال مؤخرا.

وقال السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن طلب هذا الإجتماع يأتي في ضوء إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الإحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد إستقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الإستعماري الإستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسئولين الفلسطينين تشمل الإبعاد ومنع السفر.