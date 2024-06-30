• الشاعر طارق عبد الستار يهدد باللجوء للقضاء.. ومحامى المطربة يستعد لإصدار بيان

• جمعية المؤلفين والملحنين تعلن الحالات التى تستدعى تدخلها فى الحفاظ على حقوق أعضائها

تواجه المطربة شيرين عبد الوهاب مشكلة جديدة هذه الأيام مع صناع أحدث أغنياتها «كل الحاجات» بسبب تسريب الأغنية التى كانت بحوزتها وبصوتها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى، دون الحصول على تصريح من صناع الأغنية، هذه المشكلة التى تأتى ضمن مسلسل أزمات لا تنتهى حلقاته تلعب بطولته الفنانة الشهيرة بـ «مطربة آه يا ليل» والتى رفعت شعارا فى حياتها « قليل من الغناء، كثير من القضايا والأزمات».

الحكاية يرويها لـ«الشروق» الشاعر الغنائى طارق عبد الستار الذى قال: أغنية «كل الحاجات» كانت ضمن مجموعة أغانى لدى الملحن والموزع خالد عز، الذى لحن هذه الأغنيات عام 2016، وعرض الأغنية على الفنانة شيرين عبد الوهاب التى وضعت صوتها على اللحن، وهى مطربة كبيرة لا يختلف عليها أحد بكل تأكيد.

وتابع: إلى هنا فالأمور عادية، فهكذا تدار الأمور حاليا فى الوسط الغنائى إما مع المطربة، أى من خلالها بشكل مباشر، أو من خلال شركة إنتاج التى تتعاون معها، وبعد الانتهاء من النسخة النهائية للأغنية، وقبل أى طرح رسمى لها، لابد للمطربة أو شركة الإنتاج أن تحظى بموافقة رسمية من صناع العمل على استغلال هذه الأغنية عبر وسائط محددة، ولمدة محددة نظير قيمة مالية مع الاحتفاظ بحقوق صناع العمل فى ملكية المصنف وحقوق أخرى عن النشر وخلافه.

وأكمل: فوجئت أنا وموزع الأغنية خالد عز، بتسريب «كل الحاجات» عبر عدد من المنصات الرقمية مثل تيك توك ويوتيوب، وقد كانت الأغنية بحوزة شيرين، وهو ما يعد إهدارا لحقوقنا الأدبية والمعنوية، فلم نمنح كصناع العمل أى موافقة لشيرين عبد الوهاب أو الشركة المنتجة لها، لطرح الأغنية التى تسربت بهذا الشكل دون ذكر أسمائنا والإشارة لنا كصناع للعمل، مما يعد تجاوزا كبيرا، فهذا التسريب له مردود ما بعد النشر كحقوق لدى جمعية المؤلفين والملحنين وناشرى الموسيقى لمصر و فرنسا (الساسيم والساسيرو) . حيث إن الأغنية لم تنشر من خلال جهة معتمدة وقنوات شرعية يمكن الرجوع لها حال إذاعة الاغنية كمصنف.

وبسؤاله هل تواصل مع المطربة شيرين عبد الوهاب عقب تسريب الأغنية لمعرفة موقفها، رفض طارق عبد الستار الإجابة، وقال: لا يمكن الحديث فى أمور كثيرة حاليا، خاصة أننى بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقى المهدر بسبب تسريب هذه الأغنية، وعليه فى ظل وجود نزاعات قانونية بهذا الشكل، لا يمكن التعليق أو الإجابة على هذا السؤال.

وبمحاولة الرجوع لمحامى الفنانة شيرين، ياسر قنطوش، والذى اختارته ليمثلها فى وسائل الإعلام للرد والتعليق على كل الأخبار الخاصة بها كما طلبت فى بيانها الإعلامى الاخير، علمت الشروق من خلال أحد المصادر القريبة منه، أنه يقوم حاليا بتحضير بيان صحفى للرد على كل المزاعم التى أثيرت مؤخرا بعد أزمة تسريب أغنيتها «كل الحاجات» تأليف طارق عبد الستار ولحن خالد عز، وذلك بعد أن تلقى اتصالات كثيرة من عدد كبير من وسائل الإعلام للرد على هذه المزاعم التى تشير لتورطها فى تسريب الأغنية، وأنه رأى أن يرد من خلال بيان صحفى.

وأفاد المصدر بأن شيرين عبد الوهاب ليست هى المسئولة عن تسريب الأغنية، بل وأبدت انزعاجها الشديد حينما قرأت ما يقال عنها، وعليه جاء القرار بإصدر بيان لتوضيح كل ملابسات الموضوع. وبالرجوع لجمعية المؤلفين والملحنين «ساسيرو» لمعرفة موقفها من هذه الأزمة خاصة أن صناع الأغنية أعضاء بالجمعية، فقال حسام حسين، مدير الجمعية أن هناك حالات بعينها تستدعى تدخل الجمعية لاستعادة حقوق أعضائها، منها سرقة كوبليه من لحن وإضافته إلى لحن آخر، سرقة مطلع أو جزء من كلمات، استخدام الاغنية فى إعلان دون تصريح من الجمعية، بشرط أن يكون الملحن والمؤلف أعضاء بالجمعية، وأن تكون الأغنية مقيدة بدفتر اعمال المؤلف والملحن لدى الجمعية.

وعن واقعة أغنية «كل الحاجات» قال: هناك ضوابط محددة لعملية التعاون بين صناع الأغنية، ففى البداية يقوم المؤلف والملحن بتسجيل الكلمات واللحن مع تنازلهم للمطرب بالغناء ، والتسجيل لدى الجمعية، وبعد تسجيل الأغنية لدى الجمعية، وطرحها بشكل رسمى يأتى دورنا فى الحفاظ على حقوق النشر لأعضاء الجمعية، وبما أن الأغنية تم تسريبها بشكل مخالف، وصناع الأغنية يؤكدون أنها كانت بحوزة الفنانة شيرين عبد الوهاب، ففى هذه اللحظة لابد أن يستعين المؤلف والملحن بمحامى ملكية فكرية، الذى بدوره قادر على أن ينجح فى استصدار قرار بوقف عرض الأغنية على المنصات الرقمية فورا، وعدم تداولها على المواقع الإلكترونية، بما يحفظ حق المؤلف والشاعر.