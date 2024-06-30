القناة 12 العبرية: خطط إسرائيلية لبناء معبر رفح جديد على الجانب الفلسطيني

قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تخطط لبناء معبر رفح جديد على الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المعبر الجديد سيُنقل إلى نقطة التقاء الحدود الأقرب إلى معبر كرم أبو سالم.

وزعمت في تقرير عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن «الخطة بشأن معبر رفح الجديد تمكن من إجراء الفحص بطريقة حديثة؛ تسمح بالتحكم فيما يخرج ويدخل إلى قطاع غزة».

وأشارت القناة العبرية، إلى أن «الجيش يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا؛ لتدمير الأنفاق والحفاظ على إنجازاته بمدينة رفح».

ولفتت إلى أن «توسيع المنطقة العازلة يساعد على تطهير المنطقة بالكامل من التهديدات المحتملة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون».

وعلى مدار الأشهر الماضية، أكدت مصر رفضها تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلا بانسحاب إسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر.

والأربعاء الماضي، أكدت مصر موقفها الرافض للتصرفات الإسرائيلية، مشددة على أن تل أبيب تخلق مناخا ضاغطا على الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية.

وحذر وزير الخارجية من تداعيات التصعيد المستمر، موضحًا أنه ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.



