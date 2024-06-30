إيران تعلن إحباط تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأحد، اعتقال «عناصر» كانت بصدد تنفيذ عمليات «إرهابية» خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

🚨وزارة الاستخبارات الايرانية: اعتقلنا عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات ارهـ......ابية خلال الانتخابات الرئاسية.#ايران #الانتخابات_الرئاسية_الإيرانية pic.twitter.com/S5VOFpZ0y4 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 30, 2024

وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، السبت، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجرى، الجمعة المقبل، بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، اللذين حصدا أعلى الأصوات، لكن لم يتمكن أي منهما من الحسم في الجولة الأولى.

وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما، الشهر الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم بشمال غرب البلاد.