 إيران تعلن إحباط تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلن إحباط تنفيذ عمليات إرهابية خلال الانتخابات الرئاسية

وكالات
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:33 م

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأحد، اعتقال «عناصر» كانت بصدد تنفيذ عمليات «إرهابية» خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، السبت، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجرى، الجمعة المقبل، بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، اللذين حصدا أعلى الأصوات، لكن لم يتمكن أي منهما من الحسم في الجولة الأولى.

وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما، الشهر الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم بشمال غرب البلاد.


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