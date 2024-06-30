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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الأحد، بأن التقديرات تقول إن اليمين المتطرف تصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا.

ووفق نتائج الانتخابات التشريعية الأولية فقد تحصل التجمع الوطني اليمني الذي حل في المقدمة، على 33% من نسبة الأصوات.

وحلت "الجبهة الشعبية اليسارية" في المرتبة الثانية بنسبة 28.5%.

أما "حزب النهضة" (حزب ماكرون) الذي حل في المرتبة الثالثة فقد تحصل على 22% من الأصوات.

ووفق رسم بياني لاعتماد أرقام مراكز الاستطلاع، تبين أن عدد المقاعد في البرلمان لحزب التجمع الوطني اليميني بين 260 و310 مما يزيد من احتمال حصوله على أغلبيه مطلقة.

وحسب تقديرات تقريبية لمراكز الاستطلاع حول عدد المقاعد المتوقعة فإن "الجبهة الشعبية اليسارية" ستحصل على ما بين 115 و145 مقعدا، أما "حزب النهضة" )التحالف الرئاسي" فسيكون نصيبة بين 90 و120 مقعدا، فيما يحصل "الحزب الجمهوري" بين 30 و50 مقعدا.

جدير بالذكر أن الأغلبية المطلقة لعدد المقاعد في البرلمان الفرنسي هي 289 مقعدا.