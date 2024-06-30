دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى عقد اجتماع عربي مشترك غدا لوزارات الصحة والمالية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وأوضحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة على مدى يومين، سيستعرض أهداف الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية من خلال المناقشات مع الجهات المعنية من وزارات الصحة والمالية لتعزيز سبل المضي قدما في تحقيق أهدافها المنشودة.

وأشارت أبو غزالة إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، وتعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحدد الاستراتيجية المبادئ التي تسمح بمشاركة أكبر لقطاع الصحة في تدخلات الإدارة المالية العامة المعنية بتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وتوسيع الحيز المالي للصحة.

كما قالت إن هذه الاستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة ضمن إجمالي الميزانية الحالية خاصة في إطار القدرة المحدودة على زيادة الإيرادات العامة، وتعتبر الميزانية مهمة للصحة حيث أنه هناك إجماع متزايد بين صانعي السياسات على مستوى العالم على أن التمويل العام أساسي لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وبالتالي، فإن أحد الجوانب الرئيسية للميزانيات الصديقة للصحة هو طريقة إدارة هذه الموارد العامة.