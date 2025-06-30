أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز المليون منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و20 ألفًا و10 أفراد، من بينهم 1070 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 10980 دبابة، منها 4 دبابات، أمس الأحد، و22922 مركبة قتالية مدرعة، و29718 نظام مدفعية، و1427 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1190 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 420 طائرة حربية، و340 مروحية، و42796 طائرة مسيرة، و3436 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و53593 من المركبات وخزانات الوقود، و3921 من وحدات المعدات الخاصة.

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