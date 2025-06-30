إيران: تصريح ميرتس عن «العمل القذر» عار على ألمانيا

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إسرائيل.

وأدان المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، تصريح ميرتس عن "العمل القذر"، وقارنه بالعهد النازي، وقال: "لم أكن لأتصور قط أن مستشار ألمانيا سيستخدم لغة تُستخدم لتبرير جرائم هتلر العنصرية".

واستخدم ميرتس، عبارة "العمل القذر" في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" قبل أسبوعين تقريبا في إشارة إلى حرب إسرائيل على إيران. وقال: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل من أجلنا جميعا".

وقد أثار هذا التصريح انتقادات أيضا في ألمانيا.

وبحسب بقائي، فإن هذا التصريح يؤثر أيضا على العلاقات بين برلين وطهران. وقال المتحدث للصحفيين: "أعتقد أن هذا سيكون وصمة عار تاريخية وأبدية على ألمانيا".

وهاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو الجاري، وقصفت أهدافا في جميع أنحاء البلاد، مبررة ذلك بالتهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل. ويسري الآن وقف لإطلاق النار.