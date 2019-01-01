لقب النجم رشدى أباظة بأنه "زير نساء"، لأنه تزوج 5 مرات إضافة إلى علاقته النسائية العديدة، وذلك بسبب هيئته التي كانت تجذب الكثير من النساء إليه، حيث تعود أصوله إلى الشركس لعائلة الأب، والأصول الإيطالية من الأم.



أول أعمال أباظة في 1949 فيلم "المليونيرة الصغيرة"، أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأول ظهور لنجوميته كان فيلم"امرأة على الطريق" من إخراج عز الدين ذو الفقار، واشترك في بطولته مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان.



أول زيجة لأباظة، زواجه من الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات، ثم انفصلا عن بعضهما، ومن ثم تزوج من بربارا الأمريكية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، بينما كانت الزيجة الثالثة من الفنانة سامية جمال عام 1962، واستمر زواجهما حوالى 18 سنة، وانفصلت عنه عام 1977، أما بالنسبة للزوجة الرابعة فكانت من الفنانة صباح، تزوجها عام 1967، وكانت سامية جمال ما زالت على ذمته، أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهى ابنة عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بعامين فقط.



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تحية كاريوكا



تزوجا عام 1952 ، وكانت تحية الزوجة الأولى فى حياة رشدى، بينما كان رشدي أباظة الزوج السابع فى حياة تحية كاريوكا.

واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات، وانفصلا بفضيحة تصدرت عناوين الصحف والمجلات حينها، وذلك بعدما سافرا إلى لبنان، وهناك عرفت تحية بعلاقته بأحد الفتيات الفرنسيات في أحد الملاهي الليلية في لبنان، وطلبت منه الطلاق فى الليلة نفسها، وحاول رشدى إرضاء "كاريوكا"، والعودة لحياتهما الزوجية مرة أخرى، ولكنها رفضت.

سامية جمال



تعرف رشدي أباظة على سامية جمال في صالة عرض خاص بروما، وبدأ التعارف بينهما فى كواليس فيلم "الرجل الثانى" الذى كان بطولة رشدى أباظه، سامية جمال، صباح، صلاح ذو الفقار، وكان وقتها توجد مشاكل بين "أباظه" وزوجته الأمريكية التى أنجب منها، وذلك أيضا بعدما شفيت سامية من حبها المرضي لفريد الأطرش، فقد عرف النجمان بكثرة الزيجات.

وتطورت علاقة رشدي وسامية إلى أن عشقها "الدنجوان"، وتزوجها في 1962، فكان لها لغة خاصة في التعبير عن حبها له وهي لغة الورود فكانت تضع في غرفة المكتب خمس وردات لتعبر كل وردة عن كلمة لتتكون جملة وهي "سامية تحب رشدي كثيرا جدا"، وعندما تغضب منه تضع ثلاث وردات فقط لتكون الجملة "سامية تحب رشدي"، و كان قد قال رشدي عن سامية في إحدى اللقاءات الصحفية "أنها الزوجة والحبيبة التي أعادت لحياتي الدفء والإستقرار وأنها كانت تختار لي ملابسي وترتدي ما يناسبها".



ووقع الطلاق بينهما عندما تزوج رشدي أباظه من الشحرورة، وطلبت سامية جمال وقتها الطلاق منه، لأنها لم تتحمل الصدمة، وبعد فترة قصيرة أنفصل "أباظة" عن صباح، وساءت حياته بعد الطلاق وابتعاد سامية جمال عنه، ظل يرسل الكثير من الأصدقاء لمصالحة سامية لتعود مرة أخرى له، فقد دام زواجهما 18 عاما.



راقصة الباليه كاميليا



جمالها الباهر كان يجعل كل من يراها يحبها حتى الملك فاروق، ولكن فاز بحبها رشدي أباظة رغم تهديد الملك فاروق بقتله.



بدأت العلاقة العاطفية بين كاميليا ورشدي أباظة في الأسبوع الأول من تصوير فيلم "امرأة على نار"، لتستمر علاقة العشق والترتيب للزواج، ولكن لم يكتب عمر طويل لهذا الحب بسبب احتراق الطائرة التي كانت بها، الأمر الذي بسببه دخل رشدي أباظة في حالة هيستريا ظل بعدها في المستشفى لأكثر من أسبوع.