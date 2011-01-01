«التعليم»: نقل معلم الصف الأول الابتدائي مع فصله للصف الثاني



قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن معلم الصف الأول الابتدائي في نظام التعليم الجديد للعام الدراسي المنتهي 2018-2019 سيتم نقله مع فصله إلى الصف الثاني الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وأضاف عمر، في كتاب دوري حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه لا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس في الصفوف المطبق بها النظام التعليمي الجديد من المدرسة التي يعمل بها إلا بعد مرور 3 سنوات دراسية.

وشدد على ضرورة تسكين جداول الصف الأول الابتدائي بالمعلمين في موعد غايته 7 أغسطس المقبل؛ ليتم استكمال تدريب المعلمين قبل بداية العام الدراسي.