اليابان توسع نطاق حالة الطواريء لـ4 محافظات لمكافحة تفشي كورونا وسط إقامة أولمبياد طوكيو

قررت اليابان، اليوم الجمعة، توسيع نطاق حالة الطواريء الخاصة بفيروس كورونا لتشمل أوساكا وثلاث محافظات بالقرب من العاصمة طوكيو على خلفية ارتفاع حالات الإصابة لمستويات قياسية بالتزامن مع مخاوف من احتمالية انهيار النظام الطبي في البلاد وسط أولمبياد طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن يتم تمديد حالة الطواريء التي تم الإعلان عنها مبدئيا لطوكيو وأوكيناوا حتى 22 أغسطس إلى نهاية الشهر نفسه، حيث تتداخل الفترة الجديدة مع الألعاب الأولمبية التي بدأت الأسبوع الماضي وستستمر حتى 8 أغسطس المقبل وتغطي أيضا جزئيا فترة الألعاب البارالمبية التي تبدأ في 24 أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي - في ختام اجتماعه - "إن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تنتشر في منطقة العاصمة طوكيو وكذلك منطقة كانساي غرب اليابان بسرعة غير مسبوقة".

ودعا يوشيهيدي الشعب الياباني للامتناع عن السفر غير الضروري خلال فترة العطلة الصيفية واتخاذ قرار دقيق بشأن زيارة بلدهم.