ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على تحريض وتهديد حركة النهضة الإخوانية بالنزول للشوارع بعد قراراته الأخيرة، بأنه أمر مخالف للدستور.



وأضاف في تصريحات مصورة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء الجمعة، أن حماية بلاده هي مسؤولية يتحملها أمام الله الشعب والوطن والتاريخ، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال أحد في تونس إلا من كانت له قضايا أمام القضاء.



وأشار إلى أنه يعلم جيدًا النصوص الدستورية ويحترمها ودرَّسها، متابعًا: "ليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض".



وأوضح أن مجلس النواب الذي تم تعليق عمله ضمَّ أشخاصًا عبثوا بمقدرات تونس، مؤكدًا أنه اتخذ هذا القرار الاستثنائي لحماية المؤسسات، وذكَّر بأن كل دول تلجأ إلى تدابير استثنائية.