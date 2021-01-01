 بايدن سليزم موظفي الحكومة بالحصول على لقاح أو إجراء اختبارات بشكل منتظم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن سليزم موظفي الحكومة بالحصول على لقاح أو إجراء اختبارات بشكل منتظم

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:49 ص

 سيلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الموظفين الحكوميين باستخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي عن الآخرين في مكان العمل، وإجراء اختبارات كورونا بانتظام إذا لم يكونوا مستعدين للحصول على لقاح ضد كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن الحكومة الاتحادية ستضع القواعد الجديدة في مقدمة جهودها لزيادة معدلات التطعيم من خلال ممارسة الضغط داخل المكاتب ومواقع العمل الأخرى. وكانت بعض الشركات الخاصة والحكومات المحلية قد أعلنت بالفعل عن إجراءات مماثلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعكس الإحباط من عرقلة معدلات التطعيم والمخاوف بشأن السلالة الأكثر عدوى، والتي أدت إلى زيادة عدد الحالات.

وقال بايدن يوم الخميس، أثناء الإعلان عن الاجراءات الجديدة "لدينا الأدوات اللازمة لمنع هذه الموجة الجديدة من كوفيد".


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