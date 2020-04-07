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حقق منتخب البحرين لكرة اليد فوزا تاريخيا على اليابان بنتيجة 32-30 في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان 17-16، قبل أن تتفوق البحرين في الشوط الثاني وتحسم المباراة لصالحها بنتيجة 32-30.

وبهذه النتيجة حققت البحرين أول فوز لها في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بمنافسات كرة اليد.

وفازت البحرين في أولمبياد طوكيو بعد 3 هزائم لتحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تحتل اليابان المركز الأخير بدون نقاط.

ويلعب لاحقا في التاسعة والربع صباحا منتخب مصر مع السويد ثم الدنمارك مع البرتغال.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.