 البرازيل تنهي الاستعداد لمواجهة الفراعنة المرتقبة في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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البرازيل تنهي الاستعداد لمواجهة الفراعنة المرتقبة في أولمبياد طوكيو

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:05 م

اختتم المنتخب الأولمبي البرازيلي استعداداته لمباراة منتخب مصر الأولمبي والمقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وخاض المنتخب البرازيلي مرانه الأخير اليوم السبت بمشاركة جميع عناصر استعدادا للقاء الفراعنة. وتقام المواجهة في الواحدة ظهرا في ستاد سايتاما 2002، في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021.

استهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بالتعادل مع إسبانيا بدون أهداف، وذلك قبل أن الخسارة من الأرجنتين ويحققوا الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، وصعد منتخب مصر لدور 8 كوصيف عن المجموعة الثالثة.

فيما فاز منتخب البرازيل في المباراة الأولى على ألمانيا ثم تعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي في اللقاء الثالث، فتأهل للدور الثاني في أولمبياد طوكيو كمتصدر عن المجموعة الرابعة.


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