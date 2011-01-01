عرضت فضائية «العربية»، مقطع فيديو يرصد حرائق غابات لبنان التي تستمر ليومها الثالث على التوالي، ما أدى خسارة في الأرواح والأملاك.



وامتدت حرائق غابات لبنان إلى الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وأودت بحياة شخص واحد على الأقل، فيما يواصل رجال الإطفاء مواجهته، وسط نقص شديد في المعدات.



وأدت الحرائق إلى خسارة ما يقرب من 2 مليون متر مربع من غابات الصنوبر والسنديان، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني على إجلاء 17 شخصًا، وتقديم العلاج لأكثر من 30 بينهم 8 نقلوا إلى المستشفى.



وتأتي الحرائق في ظل معاناة الشعب اللبناني من أزمته الاقتصادية والسياسية، وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.



