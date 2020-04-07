توزيع وثائق تأمين على الصيادين في الإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، احتفالية الجمعة، بالمدينة الشبابية في أبوقير، لتسليم وثائق تأمين للصيادين، لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية وتسلم بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة، إن فكرة وثيقة التأمين تهدف إلى حماية الصيادين، باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر يومية أثناء عملهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وأشار أن هذه الوثائق بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لأبنائها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الكريمة لكل فئات الشعب.

حضر الاحتفالية، اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب محمد الحمامي، وعبد الفتاح محمد، وأبو العباس تركي، وسامح السايح، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه ثاني.