انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الأنشطة الصيفية بمتحف شرم الشيخ، ضمن الأنشطة الخدمية التي يقدمها المتحف لكافة فئات المجتمع.

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن المتحف نظم اليوم ورشة النسيج المصري القديم لمجموعة من الطلبة والطالبات المتميزين بمدينة شرم الشيخ، خلال المرحلة الأولي من المراحل الثلاثة لورشة النسيج المصري القديم، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الصيفية الذي أطلقه المتحف مع استمرار العرض المتحفي للقطع الأثرية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم، أن الورشة تضمنت محاضرة نظرية عن "أهمية الكتان في مصر القديمة"، ومراحل زراعته، وكيفية تكوين الخيط الكتاني، وأغراض استخداماته عند المصري القديم.

وأشار إلى أن الطلاب تابعوا خلال الورشة الجزء العملي من تكوين صورة مصغرة من النول المصري القديم، والذي من خلاله جرى البدء في تكوين قطع من النسيج، لافتًا إلى أن الطلاب أبهروا الجميع بنتائجهم العملية، ومن المقرر أن تكون المرحلة القادمة من الورشة عن الألوان ودلالاتها في مصر القديمة.

وأكد مدير المتحف أنه جرى تنفيذ ورشة العمل في أجواء ممتعة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا، واستخدام الأدوات الشخصية من قلم رصاص، مسطرة، ومقص، ووفر المتحف كافة الخامات من خيط الكتان وغيره من الأدوات الخاصة بتلك الورشة.

وأضاف أن فعاليات الأنشطة الصيفية تستهدف تعليم الشباب فنون النسيج، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به المتحف، خاصة أنه يستهدف في الورشة الفئة العمرية بداية من سن 12عامًا، بواقع 20 شخصًا فقط في الورشة.