أرجع عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أسباب تواجد الأهلي في موقفه بجدول الدوري، إلى تعادله مع الزمالك وبيراميدز في مباراتين متتاليتين.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: «في رأيي أن التعادل مع الزمالك ثم مع بيراميدز هو السبب الأساسي أن الأهلي في موقفه الحالي في الدوري وإلا كنا سنتفوق بخمس نقاط حتى مع النتائج الأخرى».

وأضاف: «الأهلي كان عليه الفوز أمام أحد الفريقين الزمالك أو بيراميدز حتى يكون متفوقا على الزمالك في ظل الصراع القائم بين الفريقين على لقب الدوري».

وانتقل القيعي للحديث عن كل من يسئ للنادي الأهلي .. قائلا: «الإساءة هي سبوبة هذه الأيام، وهناك لاعبين قدامي نسيهم الجميع ويتجاوزن في حق الأهلي فقط من أجل الظهور في البرامج وبخلاف ذلك لن يكون لهم وجود».

وكانت قنوات الأهلي والزمالك وأون تايم سبورتس قد أصدروا بيانا لنبذ التعصب بين جماهير كرة القدم خلال الفترة الماضية، وجاء رد الحساب الرسمي للأهلي سريعا حيث أكد أن قناة النادي مملوكة لجماهيره فقط.