 القيعي: التعادل مع الزمالك ثم بيراميدز سبب موقفنا بالدوري.. والإساءة للأهلي «سبوبة» - بوابة الشروق
الجمعة 30 يوليه 2021 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

القيعي: التعادل مع الزمالك ثم بيراميدز سبب موقفنا بالدوري.. والإساءة للأهلي «سبوبة»

محمد جلال
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 12:35 ص

أرجع عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أسباب تواجد الأهلي في موقفه بجدول الدوري، إلى تعادله مع الزمالك وبيراميدز في مباراتين متتاليتين.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: «في رأيي أن التعادل مع الزمالك ثم مع بيراميدز هو السبب الأساسي أن الأهلي في موقفه الحالي في الدوري وإلا كنا سنتفوق بخمس نقاط حتى مع النتائج الأخرى».

وأضاف: «الأهلي كان عليه الفوز أمام أحد الفريقين الزمالك أو بيراميدز حتى يكون متفوقا على الزمالك في ظل الصراع القائم بين الفريقين على لقب الدوري».

وانتقل القيعي للحديث عن كل من يسئ للنادي الأهلي .. قائلا: «الإساءة هي سبوبة هذه الأيام، وهناك لاعبين قدامي نسيهم الجميع ويتجاوزن في حق الأهلي فقط من أجل الظهور في البرامج وبخلاف ذلك لن يكون لهم وجود».

وكانت قنوات الأهلي والزمالك وأون تايم سبورتس قد أصدروا بيانا لنبذ التعصب بين جماهير كرة القدم خلال الفترة الماضية، وجاء رد الحساب الرسمي للأهلي سريعا حيث أكد أن قناة النادي مملوكة لجماهيره فقط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك