صحيفة سعودية: الجسر الجوي إلى ماليزيا يؤكد دعم المملكة للدول في مختلف المنعطفات

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن الجسر الجوي السعودي إلى ماليزيا، جاء تأكيداً على الاهتمام الدائم من المملكة بكل ما من شأنه المحافظة على صحة الإنسان، بأي أرض كانت، وليس بالمملكة فحسب، ما يعكس مدى إنسانية القيادة السعودية، ومواصلتها للأعمال الإغاثية دون قيد أوشرط.

وأشارت "البلاد"، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، بعنوان (فيض إنساني)، إلى أن إنسانية المملكة تتجلى في أعمالها الإغاثية، ودعمها للدول الشقيقة والصديقة في مختلف المنعطفات التي تمر بها، سواء كانت أزمات صحية أو اقتصادية، أو إنسانية، بدليل عدم توقف جسورها الجوية إلى عدد من الدول لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى القضاء عليه وتخليص العالم من آثاره المدمرة.