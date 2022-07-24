روسيا توقف إمدادات الغاز عن لاتفيا

أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" إمدادات الغاز عن لاتفيا، وهي دولة تقع على بحر البلطيق وعضو في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت "جازبروم" اليوم السبت وقف عمليات التوريد للاتفيا لانتهاكها شروط سحب الغاز.

ولم تتطرق جازبروم إلى تفاصيل عن الانتهاكات.

وكانت روسيا أوقفت مؤخرا إمدادات الغاز لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بولندا وبلغاريا، بسبب رفضها التسديد بالعملة الروسية (الروبل)، وهي لائحة جديدة طبقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلاده. وكانت المدفوعات تتم عادة باليورو أو بالدولار.

وأعلنت الحكومة في لاتفيا مؤخرا أنها تعتزم التوقف تماما عن استيراد الغاز الروسي اعتبارا من يناير 2023، وذلك في رد فعل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وحتى العام الماضي كانت لاتفيا تشتري حوالي 90% من واردات الغاز من روسيا.