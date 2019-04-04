أثار تصرف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس ماكرون ونظيره الغيني بيساو يلوحان للجمهور، وبعد خطوات قليلة، نرى إيمانويل ماكرون يقول شيئًا لنظيره الغيني، وفجأة بدأ الأخير في نزع ربطة عنقه وسترته.

وربط معلقون سبب طلب ماكرون من الرئيس خلع سترته، بالحرارة، لكن بعض المعلقين الغينيين عبروا عن استيائهم من حركة ماكرون وقالوا إن رئيس غينيا بيساو قد وضع نفسه في عيون شعبه والعالم بأسره.

وتابعوا قائلين: "ما حدث عار على أفريقيا وعلى فرنسا التوقف عن القيام بدور الأب في أفريقيا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

🔴[VIDÉO] Emmanuel Macron a achevé sa tournée en Afrique, jeudi, par la Guinée-Bissau. En plein bain de foule, le président français (en chemise+cravate) a demandé à son homologue @USEmbalo «d’enlever sa veste ». Ce dernier s’est débarrassé de sa veste, mais aussi de sa cravate. pic.twitter.com/OBnIz37WRQ — LSI AFRICA (@lsiafrica) July 28, 2022

وقبل يومين، اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية من غينيا بيساو المستعمرة البرتغالية السابقة، والتي أصبح أول رئيس فرنسي يزورها.

وقد أعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغيني، عن الخطوط العريضة للتعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة المقبلة، والذي يهم بالأساس مجالات التعليم، والغذاء، والأمن.

وقال ماكرون إن باريس ستركز مستقبلا في بيساو على التكوين لأنه هو المفتاح، معلنا عن فتح مدرسة فرنسية في البلاد خلال 2023، مضيفا أنه سيتم تعزيز التعاون في الميدان الرياضي لأن التكامل بين التعليم والرياضة أمر مهم للجميع.