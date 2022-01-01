كوريا الجنوبية تسجل 82 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عند أقل من مستوى 90 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي، لكنها لا تزال أعلى كثيرا مقارنة بالأسبوع الماضي، في ظل استمرار الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 82 ألفا وإصابتين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 397 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19 مليونا و702 ألف و461 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد وفيات أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و27 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.