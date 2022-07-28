قوات روسية تستخدم جسرين عائمين وعبارات في خيرسون المحتلة

ذكر محللون بريطانيون، أنه من المرجح أن قوات روسية أقامت جسرين عائمين ونظام عبارات في منطقة "خيرسون" المحتلة بجنوب أوكرانيا، للتعويض عن أضرار لحقت بجسور قريبة، في ضربات أخيرة.



وكتبت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي عن وضع الحرب اليوم السبت: "عبر الأراضي المحتلة حديثا، في جنوب أوكرانيا، من المرجح أن تتعرض السلطات التي نصبتها روسيا لضغوط متزايدة، من جانب موسكو، لتعزيز سيطرتها على المنطقة والاستعداد لاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في وقت لاحق من العام".



وتصنف روسيا حاليا المناطق المحتلة، على أنها تخضع لـ"إدارة مدنية عسكرية" مؤقتة.



وأضافت الوزارة "من المحتمل أن تجبر السلطات المحلية السكان على الكشف عن التفاصيل الشخصية من أجل إعداد سجلات للتصويت".



وتركز حملة كييف جزئيا على استعادة منطقة "خيرسون" شمال شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014.



ومع دخول الحرب شهرها السادس، تحتل القوات الروسية مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا بما يتماشى وأهداف موسكو المعلنة.



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن مؤخرا أن روسيا تحتل 20% من إجمالي أراضي بلاده.



غير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف أن استيلاء روسيا على أوكرانيا لن يكون مقبولا أبدا، وذلك في أول اتصال هاتفي بين الوزيرين منذ بداية الحرب.