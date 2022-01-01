أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مقتل وإصابة 12 جنديا بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال يومين، ضمن خروقات الميليشيانت المستمرة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 184 خرقاً للهدنة الأممية، يومي الأربعاء والخميس (27- 28 يوليو)، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح البيان، أن الخروقات الحوثية توزعت بين 40 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في مأرب، و31 خرقاً في جبهات محور تعز.

كما ارتكبت ميليشيا الحوثي 22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات شرق وشمال حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، و6 خروقات شمال وجنوب غربي محافظة صعدة.

وتنوعت الخروقات الحوثية، بين محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

ونتج عن هذه الخروقات مقتل 3 من أفراد الجيش وجرح 9 آخرين في استهدافات متفرقة.

وذكر البيان أن الميليشيا الحوثية نشطت في استحداث مواقع ومرابض مدفعية واستحداث مواقع وحفر خنادق باتجاه مواقع الجيش، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

في السياق، شنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، هجمات جوية من طائرات مسيّرة صوب مواقع عسكرية للقوات المشتركة قرب خطوط التماس في محور حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.