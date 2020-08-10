وزير الصحة: خطط التنمية لا يمكن أن تحقق نجاحات مع استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن «خطط التنمية لا يمكن أن تحقق نجاحات مع استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة»، منوهًا أن مصر تشهد زيادة قدرها 2.2 مليون نسمة كل عام، بمعدلات تصل إلى 5700 طفل يوميًا.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد: «لو فكرنا في الرقم نفسه، سنجد أنه يلتهم كل النجاحات، أيًا كان تقدم الدولة اقتصاديًا والنمو الاقتصادي الذي تحققه».



وتوقع خروج المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرارات ملزمة لكل قطاعات الدولة تساهم في ضبط الزيادة السكانية، مضيفًا: «وصلنا 2.8 في معدلات الإنجاب، وهو رقم للمرة الأولى تصل إليه مصر، وعلينا أن نبحث كيف ينخفض الرقم وعدم حدوث انتكاسة».



من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، نقطة انطلاق لتنفيذ سياسيات واستراتيجيات؛ تحقق تحسين الخصائص السكانية، والحياة الكريمة والأفضل للطفل والأم والأسرة.



وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف ربط الخصائص السكانية بالتنمية والرخاء، مستطردًا: «القضية ليست أعدادًا، ولا يدل كثرة العدد على القوة أو الضعف، لكن الخصائص السكانية تحدد مدى تقدم وتطور الدولة ومستوى الصحة والتعليم، وهو ما نرغب في إطلاقه بشكل تنفيذي أكثر مما هو نظري، من خلال المؤتمر العالمي».



وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور ممثلين من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، وعدد من سفراء مختلف الدول، وقيادات وزارة الصحة والسكان.