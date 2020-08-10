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رفع 596 حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع إشغالات وإزالة تعديات
رفع إشغالات وإزالة تعديات
خميس البرعي
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 5:27 م | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 5:27 م

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية؛ لرفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الأحد، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة نفذت حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات، عن رفع 596 إشغالا طريقا مخالفا ومتنوعا ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 510 حالات بدمنهور، و60 حالة بأبوحمص، و26 برشيد.

وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة؛ لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.


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