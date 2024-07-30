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حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1/4 في بطولة الدوري، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سعداء بالفوز والتساوي في الانتصارات المتتالية مع الجيل التاريخي، ولكن لم نعد بعد في مكانة منفصلة".

وأضاف "لكن يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز لأنه صعب في المستوى العالي والكرة الحديثة، ولكن نريد المزيد وأن ننفرد أكثر ونكون في مكانة أبعد".

وأتم كولر تصريحاته "سنفرح ولكن الدوري لم يحسم، تنتظرنا مباراة بعد 3 أيام، ضغط المباريات مرعب ونحاول التعامل معه قدر الإمكان".