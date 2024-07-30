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محمد صلاح يتفاعل مع فوز منتخب مصر على إسبانيا

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:17 م

تفاعل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع فوز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، على حساب إسبانيا، والتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب مصر فوزا غاليا، على حساب إسبانيا 2-1، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات الدورة الأولمبية.

ونشر أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، صورة، على حسابه الرسمي على (إنستجرام)، محتفلا بالفوز، ليتفاعل محمد صلاح مع الصورة، ورد زيزو على تعليق صلاح كاتبا: «ملك».

وجاءت ثنائية الفراعنة عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقتين 41 و62، الأول من تصويبة رائعة بعد تمريرة أحمد سيد زيزو والثاني مستغلًا خطأ مدافع إسبانيا فيما سجل صامويل إيمورديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.


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