فلسطين تتجه لشكوى هندوراس أمام الأمم المتحدة بسبب افتتاح مكتب دبلوماسي إسرائيلي في القدس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الجمعة، عزم حكومته رفع شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خلفية قرارها فتح بعثة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وقال اشتية في بيان صحفي إنه سيتم كذلك تقديم مشروع قرار ضد هندوراس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ"مخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها".

واعتبر أن قرار هندوراس "مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين".

ودعا اشتية، رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل المقررة غدا لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس، واصفا هذه الخطوة بـ"الجريمة بحق القانون الدولي".

وأكد أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة "حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل".

ومن المقرر أن تفتح هندوراس بعد غد الأحد ممثلية تجارية ذات مكانة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في مدينة القدس توطئة لنقل سفارتها إلى المدينة في المستقبل.