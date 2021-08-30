نائلة جبر ترفض مشاهدة فيديو الهجرة غير الشرعية بالدقهلية: شباب زي الورد وحزينة عليهم

أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عن رغبتها في عدم مشاهدة اللقطات الخاصة بواقعة الهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، معلقة: «شباب زي الورد وحزينة عليهم».



وأضافت جبر، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعض المهاجرين بصورة غير شرعية بالدقهلية حاصلون على شهادة التعليم الفني، مشيرة إلى أنها ستجري زيارة إلى قرية تلبانة التي ينتمي إليها الغرقى من الشباب.



وعلقت على الحادث: «لو هناك 6 ملايين أجنبي في مصر لا يلقون بأنفسهم في التهلكة ولا يموتون من الجوع، المصري يرمي نفسه للتهلكة؟»، قائلة إن الأجانب في مصر يعملون بشكل جيد وبينهم نماذج ناجحة.



وأشارت إلى أن الشباب في مصر إما يرغب في العمل بالحكومة أو الزراعة والعيش على ضفاف النيل، مشددة على أهمية التطوير من هذا الفكر والحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات.



ونوهت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الأهالي في توعية أبنائهم بخطورة الهجرة غير الشرعية؛ لأنهم المسؤولين عن منح الأموال لأبنائهم من أجل الهجرة، مؤكدة في الوقت نفسه على تقديرها لظروف الشباب وحماسهم.



وأكدت أن الدولة تضم العديد من فرص العمل التي تعلن عنها الوزارات المختلفة واللجنة الوطنية، قائلة إنها من المقرر أن تتوجه إلى محافظة الإسكندرية والتواصل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة للحديث عن المشروعات الناجحة.



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وقالت «الداخلية»، في بيان لها، أمس الأحد، إنه «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص، سائق، له معلومات جنائية، مقيم بقرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتسهيل سفر 11 شخصًا من أبناء القرية ذاتها (هجرة غير شرعية) إلى إحدى الدول، متوجهين إلى شقيقه، تمهيداً لتسفيرهم إلى دولة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات، أسفرت الجهود، برئاسة قطاع الأمن العام، عن ضبط المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه».