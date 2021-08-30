 بالصور.. «فريدة» تبدأ أولى لياليها على مسرح «الطليعة» - بوابة الشروق
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بالصور.. «فريدة» تبدأ أولى لياليها على مسرح «الطليعة»


نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:23 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 3:23 م

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

جاء ذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الإعلاميين والمسرحيين، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يستمر العرض بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة يوميا ما عدا الثلاثاء في تمام السابعة والنصف مساء.

‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‎"فريدة " من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص "أغنية البجعة" لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

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