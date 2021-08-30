وزير الخارجية يبحث دفع أطر التعاون الثنائي مع نظيرته الليبية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الجزائر، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وذلك لبحث معها دفع أُطر التعاون الثنائي.



وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن اللقاء شهد التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.





وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي، على هامش زيارته إلى الجزائر، نظيرته الليبية السيدة نجلاء المنقوش ويبحث معها دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية. pic.twitter.com/ofLLFoTnsT — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 30, 2021





وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٣٠ أغسطس الجاري، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة؛ حيث أكد الوزير شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.



وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكدَّ خلال كلمته على الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة. كما أشاد الوزير شكري بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.