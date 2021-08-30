أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق وبشظايا، مساء اليوم الإثنين، خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة، شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه المشاركين في المسيرة على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق وشظايا، وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في سماء المنطقتين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

في سياق آخر، أعلنت مُستشفى "سوروكا" في بئر السبع اليوم الاثنين وفاة الجندي بارئيل حادريا شموئيلي متأثرًا بجروح بالغة الخطورة أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار في رأسه من مسافة قصيرة على الحدود مع قطاع غزة قبل نحو أسبوع.

وكان الجندي الإسرائيلي أصيب خلال مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الأمني المحيط بشرق غزة.