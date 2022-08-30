اليمن تطالب المجتمع الدولي بضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها للهدنة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك مع كل من المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، استمرار خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية، على ضوء الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها المليشيات في منطقة الضباب بمدينة تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن بن مبارك أشار -خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي- إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون في تعز خصوصًا وكافة أنحاء اليمن عمومًا أخبارًا برفع المليشيات الحوثية حصارها الوحشي على محافظة تعز المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، فإنه على العكس من ذلك وفي تحدٍ للمجتمع الدولي واستخفاف كامل بالجهود الدولية، شن الحوثيون هجومًا عنيفًا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

وحذر الوزير اليمني من أن هذا العدوان العنيف لا يمثل فقط تحديا صارخا للمبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، بل إنه يهدد بشكل واضح استمرار الهدنة ويقوض الجهود المبذولة لتمديدها.

وطلب بن مبارك من المبعوث الأمريكي إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي إدانته لكافة الاختراقات ولأي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الأممية، وتأكيد بلاده أهمية الالتزام من الجميع بالهدنة وبضبط النفس والعمل على تجنب أي انتهاكات سيكون المتضرر منها في الدرجة الرئيسية كل المدنيين في اليمن.

وخلال اتصال هاتفي آخر مع الدبلوماسي الأوروبي، جدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب وإطلاق العملية السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم واستعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي فجر اليوم لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.

ومن جانبه، أكد السفير فينالس استمرار الاتحاد الأوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.