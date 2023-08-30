البنك المركزي الصيني يضخ 382 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصري لليوم الثالث على التوالي، حيث ضخ اليوم الأربعاء 382 مليار يوان (58ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أن ضخ أمس 385 مليار يوان (58ر53 مليار دولار) وأول أمس 332 مليار يوان (2ر46 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"،عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.