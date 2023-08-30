شرطة مأرب باليمن تؤكد اختطاف اثنين من موظفي أطباء بلا حدود في المحافظة

أكدت شرطة محافظة مأرب اليمنية، اليوم الثلاثاء، اختطاف اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود العاملين في اليمن من قبل مسلحين مجهولين في خط العبر شرق المدينة.

وأوضح بيان مقتضب لشرطة المحافظة تلقت وكالة أنباء العالم العربي AWP نسخة منه، أن موظفي المنظمة الدولية تعرضا للاختطاف على يد مسلحين، معربة عن أسفها للحادثة، بعد يوم من إنكار تعرض الموظفين الإنسانيين للاختطاف في مناطق تابعة لمأرب بحسب رد تلقته الوكالة من مصدر مسئول في إدارة أمن المحافظة الواقعة وسط البلاد.

ونقل البيان، عن مسئول في شرطة مأرب، أن المنظمة كانت قد أبلغت الشرطة بمذكرات رسمية بعدم حاجتها لأي مرافقة أمنية لموظفيها أو فرقها الميدانية، مشيرا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب تتطلب ضرورة التنسيق الأمني أثناء التحركات والتنقلات الميدانية للمنظمات بالمحافظة.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أمس أنها فقدت الاتصال باثنين من موظفيها في مأرب، الواقعة شرقي صنعاء.

وقالت في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء العالم العربي نسخة منه: "اليوم فقدنا الاتصال باثنين من موظفينا، ألماني وميانماري الجنسية، في محافظة مأرب".

ولم يذكر البيان تفاصيل، مكتفيا بالقول إنه حرصا منا على سلامة زملائنا، لن نشارك المزيد من التفاصيل في هذا الوقت.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي يتعرض لها موظفو المنظمة في مأرب، بعد أن تعرض موظفان اثنان عام 2022 للاختطاف في المكان ذاته الذي تعرض له موظفي المنظمة أمس، قبل أن يتم إطلاق سراح السابقين من قبل تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب البلاد الشهر الماضي.