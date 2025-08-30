تجري الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم السبت، زيارة إلى محافظة القليوبية في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مشروعات تطوير شارع نبوية موسى، وكوبري مشاة محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالقناطر الخيرية.

كما ستتفقد "عوض"، مصنع البيض بمدينة الخانكة بعد تأهيله وإعادة تشغيله بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، فضلًا عن تفقدها أعمال الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائري.

من جانبها، هنأت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، محافظ القليوبية، وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم للمحافظة ولمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.