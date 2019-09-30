محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي بحي الضواحى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد -اليوم الاثنين- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الضواحي، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وقال المحافظ، إن ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة، على أعلى مستوى من الدقة والجودة.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، واستمع إليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد المحافظ، تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.

ووجه المحافظ، بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.