ريال مدريد يستضيف بلد الوليد في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد على ملعبه «ألفريدو دي ستيفانو» فريق بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا» في موسم 2020-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي.

ريال مدريد الذي تعادل سلبياً في مباراته الأولى أمام ريال سوسيداد في ملعب الأنويتا، قبل أن يحقق الفوز على حساب ريال بيتيس بنتيجة 3-2 بأداء لم يقنع عشاق «الميرنجي» وطرح العديد من الأسئلة عن قوام الفريق وندرة الصفقات، وسجل للمرنجي فيديريكو فالفيردي وسيرجيو راموس وإيمرسون عن طريق الخطأ في مرماه، في المباراة التي شهدت طرد اللاعب إيمرسون في الدقيقة 67.

وآخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وبلد الوليد، انتهت بفوز النادي الملكي بهدف نظيف سجله المدافع ناتشو، وكانت ضمن منافسات الليجا في الموسم الماضي.

وحقق ريال مدريد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، حين انتصر 7-0 في تاريخ 10 فبراير 2008، سجل في هذا الفوز العريض جوتي وراؤول جونزاليس وآريين روبن ورويستن درنتي وخوليو بابتيستا.

يحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 4 نقاط بعد تعادل وفوز في الجولتين الماضيتين، ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويحتل فريق بلد الوليد المركز 17، برصيد نقطتين، بعد خسارتين وتعادل في الجولات الماضية.