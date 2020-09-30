بايدن ينتقد ترامب لعدم إدانته أنصار تفوق العرق الأبيض

انتقد المرشح الأمريكي الديمقراطي للرئاسة جو بايدن اليوم الأربعاء منافسه، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لعدم إدانته أنصار تفوق العرق الأبيض خلال مناظرتهما الأولى.

وقال بايدن في تغريدة عبر موقع تويتر: "لا توجد طريقة أخرى للتفسير، إن رئيس الولايات المتحدة رفض التنصل من المتعصبين للعرق الأبيض على منصة النقاش الليلة الماضية".

وفي وقت سابق، أشار بايدن في إعادة تغريدة على تويتر إلى أن جماعة "براود بويز"، وهي جماعة يمينية متطرفة، سادها شعور بالارتياح والبهجة بشأن ذكر ترامب لها في المناظرة، واعتبرت تصريحاته بمثابة دعوة لحمل السلاح.

وفي حوار ساخن عن العنصرية والشرطة، تم الضغط على ترامب مرارا ليدين أنصار تفوق العرق الأبيض والميليشيات.

وبعد أن أجاب في البداية بـ "بالتأكيد"، ألقى ترامب باللائمة في معظم أعمال العنف السياسي في البلاد على الجماعات اليسارية، بما يتعارض مع حديث قوات تطبيق القانون الاتحادية.

وقال ترامب: "من تريد مني أن أدين؟". وعندما قال بايدن اسم الجماعة اليمينية المتطرفة، أجاب ترامب: "براود بويز، تراجعوا وانتظروا".

وأشاد أعضاء المجموعة بكلمات ترامب باعتبارها تأييدا ضمنيا لتكتيكاتهم العنيفة في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة، حيث قال أحدهم إنهم شاهدوا بالفعل سيلا من المجندين الجدد، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".