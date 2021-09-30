قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مديرية ‎العبدية بمحافظة مأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة عمل انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏.

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس - أن مديرية العبدية الصامدة جنوب محافظة مأرب تضم (5100) أسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، فروا من بطش مليشيا الإرهاب الحوثية بحثا عن ملاذ آمن، ويعانون ظروف مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بإدانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، داعيا إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في المديرية وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.