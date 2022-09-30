لافروف: الغرب يستخدم سياسة «فرق تسد» بشأن دول الاتحاد السوفيتي السابق

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ، الغرب باستخدام سياسة "فرق تسد" بشأن دول الاتحاد السوفيتي السابق بهدف زيادة تفتيت التواصل وزرع الخلافات بين الشعوب، مشيرا إلى أن أبرز مثال على ذلك هو خلق عداء لروسيا في أوكرانيا.

وقال لافروف، خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة: "لا يخفى على أحد أن سياسة فرق تسد تستخدم بنشاط من قبل الغرب فيما يتعلق بدول الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" أن الهدف واضح تماما، وهو تفتيت التواصل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق بشكل أكبر وزرع الخلافات في بلداننا وبين الشعوب لفرض مخططات تفاعل غير مجدية"، مشيرا إلى أن النتيجة اللافتة أكثر لهذا المسار المدمر هو تحول أوكرانيا إلى موطئ قدم مناهض لروسيا.